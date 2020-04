'Unilever wil cosmeticamerk Charlotte Tilbury kopen'

Tenzij dit bedrijf als fallen angel nu voor een spotprijs te koop staat -en dat maak ik niet op uit dit artikel- lijkt dit mij geen moment voor Unilever om iets wat dusdanig overbodig is als overpriced smeerseltjes en verfjes op te kopen.

beter investeren in iets essentieels waarvan gehamsterd wordt als de paniek weer toeslaat. Of iets wat nu in de verdomhoek zit zoals ijsjes.



Nog beter het dividend te verhogen als het geld ze in de zak brandt.