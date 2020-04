Consumentenvertrouwen VS duikt omlaag

[quote alias=Studentenrekening id=12359866 date=202004281626]

Stel je voor de boel stort (in lijn met de verwachting van vele shortende particulieren op deze site) toch in en je hebt op deze niveau's ingekocht.



Dan gaat iedereen je toch achteraf, geheel terecht, een blinde koe noemen?

Laatst lacht best lacht .

Ik ben geen schorter ,maar dat het blijft gelijk het nu is met magere omzetten blijven stijgen heb ik mijn twijfels

We zullen

Ik heb een deel verkocht met de bedoeling lager in te kopen