'Hogere opening op Wall Street na cijferstroom'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een hogere opening. Het algehele sentiment op Wall Street is positief doordat in steeds meer landen coronamaatregelen wat worden versoepeld. Beleggers verwerken verder een hele reeks kwartaalberichten van grote bedrijven, en ze houden de dalende prijzen op de oliemarkten in de gaten.

Industrieel concern 3M kondigde aan in de kosten te snijden vanwege de coronacrisis. De opbrengsten vielen wel hoger uit. Door de pandemie is er een sterke vraag naar sommige producten van 3M, waaronder mondkapjes en andere producten voor persoonlijke veiligheid.

Ook Caterpillar wordt geraakt door de crisis. De maker van onder meer graafmachines, bulldozers, asfaltfrezen en ander groot materieel kampte met fors minder winst op een flink lagere omzet. Daarbij waarschuwde de onderneming dat het tweede kwartaal nog minder zal zijn. Harley-Davidson zag de vraag naar motoren op zijn beurt instorten als gevolg van de coronapandemie. Zowel omzet als winst ging flink omlaag.

PepsiCo

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo verwacht dit jaar aandeelhouders te kunnen belonen ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de coronacrisis. De onderneming bekend van onder meer Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats beleefde naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal waarbij de omzet flink werd opgevoerd. Pakketbezorger UPS liet ook omzetgroei zien. Met name op het gebied van gezondheidszorg had de onderneming door het nieuwe coronavirus meer werk te doen. De pandemie zadelde UPS wel op met hogere kosten.

Ook grote Amerikaanse farmaceuten zijn met hun kwartaalresultaten gekomen. Merck & Co voerde zijn verkopen en winst stevig op. Voor de rest van het jaar wordt wel een stevige impact verwacht van de coronacrisis. Daarom heeft het bedrijf zijn vooruitzichten naar beneden bijgesteld. Pfizer zag zijn resultaten juist flink afnemen. Dat kwam vooral doordat de tak van de zelfzorgmiddelen vorig jaar in merendeel is overgenomen door GlaxoSmithKline (GSK).

Andere bedrijven die een kijkje in de boeken gaven, waren onder meer verfmaker PPG, staalproducent Nucor en luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. Chipconcern NXP dat in New York is genoteerd, kwam ook met een update. Het Eindhovense bedrijf voorziet in het lopende kwartaal een stevig verlies. NXP verdient een groot deel van zijn geld met chips voor de auto-industrie en kampt nu met de algehele malaise in die sector.

Olieprijzen

Ondertussen gaan de olieprijzen weer flink omlaag. De angst keerde terug dat een prijsdaling onder nul weer op de loer ligt. Vorige week werd de olieprijs voor het eerst in geschiedenis negatief. Dat betekent dat handelaren moeten betalen om hun olie aan iemand af te zetten.

De graadmeters in New York zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers trokken zich op aan berichten dat de Japanse centrale bank met een extra set maatregelen komt op de coronacrisis aan te pakken. Daarmee nam de hoop op extra maatregelen in de VS door de Federal Reserve later deze week toe. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 1,5 procent hoger op 24.133,78 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 2878,48 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,1 procent aan tot 8730,16 punten.