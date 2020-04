Vraag naar Harley-Davidson-motoren stort in door coronacrisis

Dat denk ik dus ook de laatste tijd steeds. Maakt niet meer uit wel macro-cijfer er naar buiten komt of welke bedrijfscijfers voor losse aandelen. Alles valt opeens mee. Met alles wordt al weer vooruit gekeken zogenaamd. Wat raar is, want de vooruitzichten zien er niet zo goed uit met 1.5m economie, minder consumentenvertrouwen en minder bestedingsruimte voor consumenten. Maar tegenwoordig is alles positief. (Behalve voor Flow Traders die de verwachtingen dik versloeg met record omzet en winst en dus uiteraard werd afgestraft na de cijfers). De paniek is weer gesust met eindeloos geld printen en de beurzen draaien wederom als een tierelier. Inderdaad up, up, up dus... Slaap beursje slaap...