PepsiCo wil aandeelhouder belonen ondanks corona-onzekerheden

Gepubliceerd op | Views: 692

PURCHASE (AFN) - Snack- en frisdrankproducent PepsiCo verwacht dit jaar aandeelhouders te kunnen belonen ondanks de onzekerheden die gepaard gaan met de coronacrisis. De onderneming bekend van onder meer Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats gooide bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers een deel van de eerdere prognoses overboord.

PepsiCo beleefde naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal waarbij de omzet met 7,7 procent werd opgevoerd op jaarbasis. De winst per aandeel viel wel 4 procent lager uit. Dit jaar verwacht de onderneming circa 5,5 miljard dollar aan dividenden uit te zullen keren. Verder zal het bedrijf voor circa 2 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Andere prognoses werden geschrapt. Volgens het Amerikaanse bedrijf is onzeker in hoeverre de leveringsketen wordt geraakt door de coronacrisis. Ook de bij de afzetkanalen is volgens het bedrijf sprake van een hoge mate van onzekerheid.

Verder maakte PepsiCo bekend dat de overname van maker energiedrankjes Rockstar Energy is afgerond. De deal heeft een waarde van bijna 3,9 miljard dollar.