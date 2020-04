Europese beurzen breiden winsten uit

Ik kon het zelf niet nalaten AEX short te kopen op 520. Voor de nieuwe belegger: dat betekent dat dit aandeel in waarde zal stijgen als de AEX zal dalen. Ik acht de kans op een daling in de komende weken groter dan een verdere stijging. Maar dat is puur speculeren, op basis van het gegeven dat de AEX al 25% is gestegen sinds de dip in maart.