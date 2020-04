China zet Trump-adviseur weg als 'leugenaar'

quote: Knife Catcher schreef op 28 april 2020 12:04:

Trump gaat een muur om China laten bouwen en ze moeten zelf betalen. Gelukkig zijn de chinezen al een heel stuk gevorderd in het noorden…



It is the Trump-wall, yes a great wall

We only build great walls, in fact we build the biggest walls in the world. I like big walls

Trump gaat een muur om China laten bouwen en ze moeten zelf betalen. Gelukkig zijn de chinezen al een heel stuk gevorderd in het noorden…It is the Trump-wall, yes a great wallWe only build great walls, in fact we build the biggest walls in the world. I like big walls

Haha ... geweldig inderdaad.I know they started to build this great wall centuries ago just for me, but they didn’t realize that I was going to be President. I know it, they don’t.I just love bricks. Every great American should love bricks, just the way I love bricks. I’m even better. I can turn bricks into buildings.They will always deny they built this superb wall for me. Don’t listen to those lame Rocket Man’s grandnephews, it’s all FAKE NEWS !