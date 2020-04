Staat haalt 4,9 miljard euro op

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product. Maar is het wel een 'dreun'? Hoogleraar economie en overheidsfinanciën Bas Jacobs vindt het helemaal niet zo'n probleem als de staatsschuld oploopt, zegt hij in gesprek met RTL Z. Sterker nog, de huidige omvang van de staatsschuld is zelfs te laag. "Dat heeft te maken met de situatie van voor de crisis. In de wereld hebben we veel spaargeld en weinig investeringen. Daardoor zijn de rentes extreem laag. De overheid krijgt nu rente toe op de staatsleningen. Dus als we meer schuld hebben, hebben we meer overheidsinkomsten. Dat is een paradoxale situatie, maar dat suggereert dat de markt vindt dat er veel te weinig overheidsschuld is in de wereld."