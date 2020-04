Staat haalt 1,2 miljard euro op

quote: het zwaard schreef op 28 april 2020 10:53:

Hoe vaak nog zal (of beter zullen de Staten) nog moeten lenen. Hoe lang nog zal men nog KUNNEN lenen?

Nederland nog heel erg lang.Staan te boek als zeer solide.daarnaast had Nederland de financiën perfect op orde en natuurlijk de staatschuld voor deze ellende van 500 Miljard terug gebracht naar 390 miljard.dus we kunnen nog even..Als er over 4 jaar weer goede jaren aankomen, dezelfde acties uitvoeren.Sparen in de goede tijd opdat je de slechte tijd kunt doorkomen.zo ook als in het verhaal van de sprinkhaan en de mier die de meeste van ons toch vroeg in ons leven te horen krijgen..