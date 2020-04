Olieprijzen blijven dalen door nijpend tekort aan opslag

Juni contract in de Wti daalt vooral omdat haar grootste aandeelhouder (USO)

vandaag al haar Open Interest door rolt naar latere maanden!

op het hoogtepunt had USO rond de 30% van alle wti contracten in Juni.

Dus daarna is er wellicht weer een open markt.

Daarnaast geeft een wat langere termijn een beter inzicht in de olie prijs.