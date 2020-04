Olieprijzen blijven dalen door nijpend tekort aan opslag

Gepubliceerd op | Views: 2.093

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Olieprijzen, die al rond historisch lage niveaus schommelen, gingen dinsdag weer onderuit na een forse daling een dag eerder. De angst keerde terug dat een prijsdaling onder nul weer op de loer ligt. Vorige week werd de olieprijs voor het eerst in geschiedenis negatief. Dat betekent dat handelaren moeten betalen om hun olie aan iemand af te zetten.

De prijs voor een levering van Amerikaanse olie in juni daalde vannacht met ruim 11 procent tot 11,33 dollar per vat. Datzelfde contract raakt op maandag al een kwart van zijn waarde kwijt, nadat een grote marktpartij in de Verenigde Staten al zijn posities voor juni van de hand deed. Deze extreme uitslagen waren ook recentelijk te zien bij de olieprijs voor contracten die in mei aflopen, die uiteindelijk min 40 dollar aantikte.

De zaken op die oliemarkt gingen in de afgelopen maanden steeds slechter. Eerst viel een groot deel van de vraag naar brandstof weg, nadat het nieuwe coronavirus vliegverkeer en andere vormen van transport stillegde. De zorgen over overaanbod werden vervolgens verergerd door de ruzie tussen grote producenten Saudi-Arabië en Rusland, die uit wraak de productie opvoerden.

Zuid-Korea

Dat allemaal zorgt ervoor dat fysieke opslagplaatsen voor mei en juni op raken. Dat is met name het geval in Azië, waar Zuid-Korea geen opslagtanks meer over heeft. Ook de kust van Singapore ligt vol met olietankers. In de VS komt eveneens een einde aan opslagcapaciteit in zicht.

Handelaren worden heel nerveus van deze situatie. Normaal gesproken kunnen ze op tijd hun financiële contracten voor olie doorverkopen als ze de olie toch niet fysiek willen ontvangen. De kans is aanwezig dat in mei en juni dat niet gaat lukken. Daarom willen ze de olie zelfs tegen een negatieve prijs verkopen om geen vrachtwagens met olie voor hun deur te krijgen.