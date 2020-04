'Spanningen tussen NIBC en Blackstone lopen op'

Ik denk dat het probleem helemaal niet in Den Haag zit maar in NY. De deal tussen Flowers en Blackstone is conditioneel en alleen als deze conditionaliteit kan worden 'gebruikt' komt Blackstone onder deze deal uit. Naar mijn weten valt een pandemie niet onder de (amerikaanse) Force Majeure clause en lijkt het me dat een MAC clause ook niet van toepassing is omdat de corona situatie niet specifiek (of exclusief) is voor NIBC maar alle financiele instellingen zal raken. Dat BS een andere prijs wil (ex-div) is duidelijk maar Flowers zal daar ook een woordje over meepraten. Op het moment dat Flowers weigert het contract aan te passen en BS er inderdaad niet onderuit komt, moet Blackstone een openbaar bod doen op NIBC omdat ze dan meer dan 30% van de aandelen krijgen. Maw naar mijn mening wordt dit dus een amerikaans onderonsje waarbij ik denk dat de prijs wellicht ex-div wordt vastgesteld maar de deal doorgaat.