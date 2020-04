'Spanningen tussen NIBC en Blackstone lopen op'

Gepubliceerd op | Views: 1.833 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - De spanningen tussen NIBC en Blackstone zijn duidelijk aan het oplopen. Dat concluderen analisten van ING na een bericht over strubbelingen in het overnameproces van de Haagse zakenbank NIBC.

Het gaat onder meer om het dividend. Volgens de koper komt de financiering van de deal in gevaar als NIBC zijn dividend niet uitkeert. Maar NIBC heeft onlangs juist gehoor gegeven aan een omroep van onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) om de dividendbetaling voorlopig uit te stellen. ING denkt dat beide partijen dit nog wel kunnen oplossen. Het totale prijskaartje, inclusief dividend, dat Blackstone aan NIBC heeft gehangen bedraagt 1,36 miljard euro. En er is al financiering geregeld voor 1,304 miljard euro. Het verschil is maar een klein bedrag, zeggen de marktvorsers.

Ook zouden toezichthouders bezwaren kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis. Wat betreft de goedkeuring door toezichthouders voorziet Blackstone "substantiële onzekerheid" rond het businessplan van de transactie.

Materiële ongunstige wijziging

Hier gaat het volgens ING of sprake is van een zogeheten materiële ongunstige wijziging. Op basis van het fusieprotocol uit februari zou dit niet het geval zijn bij een pandemie. Maar de marktvorsers denken sowieso dat toezichthouders bij het beoordelen van de deal vooral kijken naar kapitalisatieniveaus, intenties van de nieuwe eigenaar, de mate van goed bestuur en het systemische belang van NIBC in het Nederlandse bankwezen. "De zakelijke vooruitzichten op korte termijn, hoewel niet onbelangrijk, zijn waarschijnlijk niet de doorslaggevende factor."

Het advies voor het aandeel blijft bij ING staan op hold, met een koersdoel van 9,85 euro. NIBC noteerde dinsdag rond 10.00 uur 17,1 procent lager op 6,22 euro. Daarmee was het fonds met afstand de meest in het oog springende verliezer op de beurs in Amsterdam.