En toch gaan de beurzen maar door op het elan .

Er zijn veel mensen thuis en verwachten dat het wel goed komt .

In 2008 zijn er veel die de boot gemist hebben en vandaar maar kopen .

Een raar gegeven ,

Vaccin pas volgend jaar (begin )en het virus is nog lang niet weg en de tweede golf.

Ik hoop dat het morgen voorbij was maar dat is het niet?dus afwachtende houding .