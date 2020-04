AkzoNobel rondt aandeleninkoop van half miljard euro af

Gepubliceerd op | Views: 105

AMSTERDAM (AFN) - Verffabrikant AkzoNobel heeft zijn aandeleninkoop van 500 miljoen euro afgerond. Het programma was nog vorig najaar aangekondigd en is zoals gepland in de eerste helft van dit jaar voltooid.

De laatste pluk van 328.400 aandelen kocht AkzoNobel afgelopen week voor een gemiddelde aankoopprijs van 67,31 euro per aandeel. In totaal kocht AkzoNobel ruim 6,5 miljoen aandelen onder het programma. Al deze aandelen worden vernietigd.

Het beursgenoteerde bedrijf benadrukt verder dat zijn balans "sterk" is de kaspositie "solide".