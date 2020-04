AEX opent licht hoger, NIBC onderuit

Gepubliceerd op | Views: 1.807 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend. De andere Europese beurzen begonnen vrijwel ongewijzigd. Beleggers verwerkten onder meer de resultaten van de grote Europese banken HSBC, UBS en Santander, olieconcern BP en farmaceut Novartis. Ook bleef de blik gericht op de aanhoudende daling van de olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 512,80 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 686,28 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt bleven vrijwel vlak.

NIBC kelderde bijna 17 procent bij de kleinere bedrijven. Door de coronacrisis zijn er strubbelingen ontstaan in het overnameproces van de Haagse zakenbank door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Volgens de koper komt de financiering van de deal in gevaar als NIBC zijn dividend niet uitkeert.