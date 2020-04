Coronacrisis zorgt voor strubbelingen bij overnameproces NIBC

je doet een bod , beide partijen akkoord ,markt omstandigheden wijzigen ....ik denk dan bod is bod klari ,Partij als BS niet meer geloofwaardig ,niet te vertrouwen,( dat komt te voet en gaat te paard ) dat gaat ze meer geld kosten dan ze hier mee gaan verdienen ,indien omgekeerd had je ze eens moeten horen ....deal is deal etc vul maar in , we gaan het meemaken succes allen.