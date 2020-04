Coronacrisis zorgt voor strubbelingen bij overnameproces NIBC

Gepubliceerd op | Views: 2.054 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - Door de coronacrisis zijn er strubbelingen ontstaan in het overnameproces van de Haagse zakenbank NIBC door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Volgens de koper komt de financiering van de deal in gevaar als NIBC zijn dividend niet uitkeert. Maar NIBC heeft onlangs juist gehoor gegeven aan een omroep van onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) om de dividendbetaling voorlopig uit te stellen. Ook zouden toezichthouders bezwaren kunnen indienen omdat in de overnameplannen geen rekening was gehouden met de coronacrisis.

Het totale prijskaartje dat Blackstone, via het vehikel Flora Acquisition, aan NIBC heeft gehangen bedraagt ongeveer 1,4 miljard euro. Bij hun bod rekenden de Amerikanen ook op de dividenduitkering van NIBC. Maar in de plannen rondom de deal was niet voorzien dat er opeens een coronacrisis zou uitbreken. NIBC keert zijn dividend over 2019 daarom pas later dit jaar uit.

Blackstone en NIBC zijn momenteel in gesprek over mogelijke oplossingen. Blackstone hoopt op de een of andere manier toch nog bepaalde financiering los te krijgen voor in mei de wettelijke termijn verstrijkt waarop het biedingsbericht voor de deal bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet liggen.

Wat betreft de goedkeuring door toezichthouders voorziet Blackstone "substantiële onzekerheid" rond het businessplan van de transactie. Maar de investeerder benadrukt ook dat er van de relevante autoriteiten nog geen signalen gekomen zijn dat ze mogelijk niet willen instemmen met de deal.