NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het steunprogramma van de Federal Reserve voor Amerikaanse gemeentes, getroffen door de uitbraak van Covid-19, krijgt een flinke uitbreiding. Nu mogen steden in de Verenigde Staten vanaf 250.000 bewoners en graafschappen met minimaal half miljoen bewoners daaraan meedoen. Steden als Miami, Atlanta, Boston en New Orleans vallen vanaf nu ook onder het programma. Het programma loopt overigens nu tot december dit jaar in plaats van september.

Eerder mochten alleen grote steden van 1 miljoen mensen en provincies van 2 miljoen mensen meedoen aan het programma. Het oorspronkelijke idee was dat grotere steden en staten geld naar kleinere steden en gemeentes zouden laten terugvloeien. Dat riep kritiek op.

Onder het programma koopt de Federal Reserve de schulden van gemeentes op tot 500 miljard dollar. Dat ondersteunt de municipale obligatiemarkt, waardoor steden en gemeentes daar weer geld kunnen lenen. Het programma is nog niet begonnen en maakt onderdeel uit van negen verschillende steunfaciliteiten die de Fed in het leven opriep om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.

Volgens de jongste cijfers tellen de VS 87 steden waar minstens 250.000 mensen wonen en 140 districten met een bevolking boven half miljoen.