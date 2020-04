Lufthansa wil niet te veel staatsbemoeienissen

Gepubliceerd op | Views: 1.243

FRANKFURT (AFN) - De Duitse luchtvaartreus Lufthansa ziet weinig heil in overmatige overheidsinvloeden als onderdeel van noodregelingen om de onderneming door de crisis te helpen. Topman Carsten Spohr noemt het in het Duitse blad Die Zeit lastig als regeringen te veel invloed op het bedrijf zouden krijgen.

De Duitse regering en Lufthansa hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over een noodpakket om de maatschappij door de crisis te loodsen. Wil het bedrijf in de toekomst succesvol zijn, dan moet het haar koers op ondernemende wijze kunnen blijven vormgeven, aldus Spohr. Hij denkt dat het erg moeilijk wordt om een ​​bedrijf te runnen als meerdere regeringen de operationele bedrijfstaken willen beïnvloeden.

Eerder kwamen berichten naar buiten dat Duitsland voor circa 9 miljard euro garant staat voor de onderneming. In ruil zou Duitsland wel een rol willen krijgen in de raad van commissarissen, met de mogelijkheid ook om beslissingen te kunnen blokkeren.

Maximaal 10 miljard euro

De luchtvaartreus zei eerder ernaar te streven deze week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben. Het bedrijf beloofde voor steun ook te zullen aankloppen in Zwitserland, België en Oostenrijk, aangezien Lufthansa met dochters in die landen actief is.

Lufthansa zou ook al in de markt zijn voor een lening van 290 miljoen euro van de Belgische overheid voor Brussel Airlines. Volgens de Belgische nieuwszender VRT is Lufthansa niet van plan zijn Belgische dochter te verkopen. Spohr zou het in de huidige tijd beter vinden als de luchtvaartgroep bij elkaar blijft.