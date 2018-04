Frankrijk dringt aan op spoedige 'digitaks'

De Boekhoudkundige Tegenwerkende Weerspanningheidsvoorziening is mede oorzaak van de enorme bouw groei in en rondom Dublin in Ierland.

Er staan daar momenteel een 60 tot 70 grote bouwkranen, als je de stad nu nadert zie je deze bouwkranen als een teken van enorme activiteit.



Ook als van die Boekhoudkundige Tegenwerkende Weestpanningheidsvoroziening geen sprake zou zijn, dannog krijg je die vergunningen hier niet rond.



Wat wij wel beter doen zijn onze wegen, die door de vorige kabinetten en hopelijk ook deze keer een steeds betere doorstroming van het verkeer in NL geven, met name transport.



Rond Antwerpen zit alles dicht, Dublin kent hetzelfde probleem.



NL doet het aardig goed, ondanks de tegenwerpingen van diverse stromingen die zich onttrekken aan de realiteit.



Goed voorbeeld daarvan is het nog steeds weigeren van een snelweg richting Zierikzee --> Renesse / Burg-Haamstede door met name een oud PtdA standpunt. ( PtdA, noemt zich PvdA, net als Groen links, die in werkelijkheid bijzonder onderdrukkend is naar de burger toe, net als Geert Wilders, die Vrijheid in het vaandel heeft staan, maar eveneens bijzonder onderdrukkend is naar de burger toe. Veel te veel angst voor de burger daar in Den Haag ) Maar wegen aanleggen doen ze wel aardig.

Van oudsher echter niet om het transport van onze goederen te verbeteren, maar om de ME sneller ter plaatse te krijgen. Hitler deed het daarom, Marcos op de Filipijnen idem dito en onze regeringen ook. Het snel ter plaatse zijn van de ME, met deurwaarders en belastingdiensten en militaire goederen van en naar de haven, daar draait het om.

De Haven van Vlissingen wordt groter, korps Mariniers er naar toe. En zo hoort het ook.



Weet waar u aan begint als u ooit met de (r)overheid aan tafel zit !