'Vertrouwen beleggers loopt deuk op'

Helaas moet ik bekennen,dat mijn portefuille ook een forse deuk op heeft gelopen,de chippies hebben super drama weken achter de rug,maar dit geldt alleen voor de nederlandse,elders in europa en zeker in amerika doen ze het prima,+5% en plus 3% komen zo maar voorbij vliegen,bij ons,bij de asml cijfers-3%,bij asmi -10% en bij ons lieve besietje-17%.

Deze drama cijfers komen ook wel door de uiterst belabberde bericht geving,bij de cijfers,aan het zwamverhaal,van arend jan heb je totaal niets,ook beurswijzer geeft zeer beroerde verhalen en aanbevelingen rondom besi,ook nu weer,net als bij de vorige cijfers een afbouw advies,besi ging toen van 68€ naar 89€, ik hoop maar dat ze nu de plank ook weer volledig mis slaan en daar heb ik wel moed op,ik kan onze heren analisjes langzamerhand wel,ik had hem heel fors afgebouwd en heb hem nu weer met enorme korting terug gekocht,dat betekent financieel verlies,maar wel heel wat aandelen er bij.

De aandeelhouder gaf wel een prachtig bericht over besi,van de topman,hij sprak van indrukwekkende prestaties,alleen de groeiverwachting van de chipindustrie gaat waarschijnlijk van plus 18% terug vallen naar +12%,maar zo lang dit cijfer dubbelcijferig is,is er volgens hem geen vuiltje aan de lucht,het word hoogtijd dat die nederlandse chippers ook eens mee gaan profiteren van het grote herstel,van de tech en chip industrie in amerika.

Accell liep vrijdag,bijna zijn volledige dividend er uit,ik hoop dat er maandag zeer veel instappers zijn bij besi,als vanwege het superdividend van 4,64 de koers fors keldert.

Vandaag werken op mijn groentetuin,want niets is zo lekker,dan eigen kweek op natuurmest,zonder vergif.

Morgen heerlijk luisteren naar en zingen over het heerlijke eeuwig rijk makende Evangelie.

Maandag mijn super dividend opstrijken,als dan ook de koers heel terecht gaat opveren en ik vrijdag het div voor besi verzilver,dan heb ik weer evenveel besies plus een fors aantal andere aandelen er bij,mijn korting bedroeg vaak 15-20€ bij verkoop en koop van besi,hopenlijk zien velen maandag weer heel veel brood in dit superaandeel,Sjaloom!!!