Snel aast op EU-akkoord aanpak btw-fraude

SOFIA (AFN) - Staatssecretaris Menno Snel hoopt dat de EU-ministers van Financiën zaterdag een politiek akkoord bereiken over de aanpak van btw-fraude door nationale belastinggegevens elektronisch aan elkaar te koppelen. ,,Dan heb je direct zicht op verdachte gevallen, bijvoorbeeld met plof-bv’s en carrouselfraude, terwijl het nu dagen duurt om aan gegevens te komen’’, aldus Snel in Sofia.

,,Btw-fraude zorgt voor een van de grootste gaten in de belastinginkomsten’’, aldus Snel. ,,Het is voor Nederland belangrijk dat er op EU-niveau beter wordt samengewerkt.’’

De EU-ministers bespreken voorstellen van de Europese Commissie om btw-fraude te bestrijden, bijvoorbeeld in de autohandel. Ook wil commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) dat Eurofisc, een netwerk van fraude-experts dat op Frans-Nederlands initiatief sinds 2010 informatie uitwisselt, meer bevoegdheden krijgt voor grensoverschrijdend fraudeonderzoek. Zo zouden ze toegang moeten hebben tot de gegevens van de nationale instellingen voor de registratie van gemotoriseerde voertuigen, zoals de Nederlandse RDW.

Autohandel

In de autohandel maken fraudeurs misbruik van het btw-verschil tussen oude en nieuwe auto's. Voor tweedehandsvoertuigen wordt alleen over de verkoopwinst btw geheven, terwijl voor recente auto’s het hele verkoopbedrag belastbaar is. Fraudeurs pakken het verschil door nieuwere auto’s als gebruikt te verkopen, geeft Brussel als voorbeeld. Frauderen gebeurt ook online, en bij verkopen van de ene naar de andere lidstaat.

De EU-landen lopen jaarlijks samen rond de 150 miljard euro aan btw-inkomsten mis. Een derde daarvan kan volgens de commissie worden toegerekend aan btw-fraude door georganiseerde misdaad.