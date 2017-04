Wall Street begint handelsdag nagenoeg vlak

Gepubliceerd op | Views: 133

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag zonder grote uitslagen aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken een eerste raming voor de economische groei van de Amerikaanse economie. Verder kwam een lange reeks bedrijven met resultaten, waaronder General Motors (GM), Microsoft, Amazon.com en Google-moederbedrijf Alphabet.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent in de min op 20.969 punten. De brede S&P 500 bleef nagenoeg onveranderd op 2390 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 6064 punten.

De groei van de Amerikaanse economie bleef met 0,7 procent achter bij de verwachtingen van economen. Die rekenden op 1 procent groei. Ook was de groei lager dan de 2,1 procent van het voorgaande kwartaal.

De resultaten van Microsoft, Amazon en Alphabet vielen in de smaak bij beleggers. De technologiebedrijven wonnen in de eerste handelsminuten tot ruim 4 procent. Autobouwer GM maakte een stijging van de omzet en winst bekend en liet daarop een koersstijging van 1,6 procent zien. Ook de Amerikaanse oliereuzen ExxonMobil en Chevron openden de boeken, beide bedrijven bleken flink te hebben geprofiteerde van de oplopende olieprijzen. Hun aandelen noteerden ruim 1 procent hoger.