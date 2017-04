Gemalto weer negatiever

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - Digitaal beveiliger Gemalto is wederom negatiever geworden over de verwachtingen voor zijn financiële prestaties dit jaar. Dat viel vrijdag op te maken uit een handelsbericht van de onderneming over het eerste kwartaal.

Het beursgenoteerde concern voorziet voor de eerste helft van het jaar een operationele winst in een bandbreedte van 90 miljoen tot 100 miljoen euro. In de tweede helft zal dit resultaat uitkomen in een range van 300 miljoen tot 350 miljoen euro. Daarmee komt de winst maximaal uit op 450 miljoen euro. Bij het winstalarm dat Gemalto half maart gaf ging de verwachting al scherp omlaag naar ,,een gelijk niveau als in 2016''. Vorig jaar kwam de operationele winst uit op 453 miljoen euro.

Topman Philippe Vallée heeft een actieplan opgesteld om te reageren op de lastige marktomstandigheden. Dit plan moet uiteindelijk 50 miljoen euro op jaarbasis gaan bijdragen aan het operationeel resultaat.

Gemalto zette in de eerste drie maanden van het jaar overigens een omzet in de boeken van 651 miljoen euro. Dat is bij constante wisselkoersen 8 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De onderdelen Enterprise, Machine-to-Machine en Government Programs beleefden een traag begin van het jaar, maar een versnelling wordt in de tweede jaarhelft voorzien.

De tak Payment & Identity zette voor 404 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken en was daarmee verantwoordelijk voor 62 procent van de totaalomzet. Mobile boekte voor 247 miljoen euro aan opbrengsten.