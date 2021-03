Duitse vakbond roept op tot staking bij Amazon

LEIPZIG (ANP/DPA) - De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een staking bij zes locaties van Amazon. Het werk zou vanaf de nachtdienst op zondag vier dagen neergelegd moeten worden. Volgens de vakbond is het in coronatijd razend druk bij de webwinkel en is het daardoor voor werknemers amper mogelijk coronamaatregelen na te leven.

Vanwege de coronamaatregelen in Duitsland zijn fysieke winkels dicht. Dat heeft grote gevolgen voor het personeel op de werkvloer bij Amazon, lichtte woordvoerder van Verdi toe de oproep toe. "Onze leden hebben de prijs moeten betalen", zei Orhan Akman. "Door de permanente werkdruk en prestatiecontroles is het vaak nauwelijks mogelijk om afstand en andere infectie-maatregelen in acht te nemen."

Amazon sprak dat zondagavond tegen. In een verklaring stelt het bedrijf dat meer dan 150 processen in zijn logistieke keten zijn aangepast om de kans op infectie te minimaliseren. Als voorbeelden noemt Amazon onder meer een mondkapjesplicht, het opnemen van temperatuur als iemand een gebouw binnenkomt en speciale pauzeroosters.

Het Amerikaanse bedrijf zegt geen hinder van de staking te verwachten. Verdi heeft opgeroepen het werk neer te leggen op Amazon-locaties in Werne, Rheinberg, Leipzig, Koblenz en twee in Bad Hersfeld. Hoeveel werknemers gehoor zullen geven aan de oproep, is niet duidelijk.