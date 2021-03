'Vertrouwen in woningmarkt verder gestegen'

AMSTERDAM (ANP) - Het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt is in het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Dat meldt ING op basis van zijn Woonindex die het vertrouwen meet. Die graadmeter is volgens de bank gestegen van een stand van 105 naar 109. Alles boven de 100 punten duidt op optimisme, daaronder op pessimisme.

Zowel starters als woningbezitters verwachten dat de huizenprijzen de komende tijd verder zullen stijgen en dat het aantal verkochte woningen ook zal toenemen, zegt de bank. Verder wordt verwacht dat de hypotheekrente daalt en zien mensen de huidige markt als een relatief ongunstige periode om een huis te kopen, aldus ING.

Volgens ING is het vertrouwen in de woningmarkt wel lager onder starters. Ruim 60 procent van de starters maakt zich zorgen of zij een koopwoning wel kunnen betalen. Starters hebben het al langere tijd moeilijk op de woningmarkt. Ze maken zich zorgen omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende kunnen sparen, de studieschuld ze in de weg zit bij het vinden van financiering en de prijzen zo hoog zijn dat het kopen van een geschikte woning erg moeilijk is. Eén op de drie starters was van plan een koopwoning te kopen in 2020, maar heeft dit niet kunnen realiseren.