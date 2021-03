Amsterdamse AEX-index nadert hoogste stand ooit

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index kan in de komende verkorte handelsweek mogelijk door de grens van 700 punten gaan en daarmee het oude recordniveau uit 2000 verbreken. De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 ging vrijdag nog stevig omhoog. De aandacht op de financiële markten gaat onder meer uit naar cijfers over de Amerikaanse banenmarkt en de ontwikkelingen rond het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal.

De AEX sloot vrijdag 1,7 procent hoger op 696,62 punten, waarmee de hoogste stand ooit van 701,56 punten uit september 2000 in het vizier is gekomen. De olieprijzen gingen flink omhoog omdat het Suezkanaal een belangrijke vaarroute is voor onder meer olietankers. Nu ze niet door het kanaal kunnen varen moeten ze wachten of helemaal om Afrika heen gaan. De gestegen olieprijzen zorgden voor een mooie plus voor zwaargewicht Shell op het Damrak. Ook staalconcern ArcelorMittal toonde een sterke koerswinst.

De werkzaamheden om het schip de Ever Given los te trekken uit het Suezkanaal gaan nog door. Er wordt inmiddels vooruitgang geboekt bij het vrijmaken van het enorme containerschip dat sinds dinsdag de uiterst belangrijke waterweg in Egypte blokkeert en voor een grote file aan wachtende schepen bij de vaarroute zorgt.

Belangrijk banenrapport

De Amerikaanse overheid komt vrijdag met het belangrijke banenrapport over de maand maart. Overigens zijn de aandelenbeurzen in Europa en New York die dag gesloten vanwege Goede Vrijdag. Maar eerder in de week komt loonstrookverwerker ADP ook al met gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt die voor beweging op de markt kunnen gaan zorgen.

De aandacht van beleggers gaat ook uit naar de Amerikaanse president Joe Biden. Hij gaat naar verwachting woensdag een nieuw economisch steunpakket van 3 biljoen dollar presenteren, met onder meer grote investeringen in infrastructuur en projecten voor duurzame energiebronnen. Biden geeft dan een speech in Pittsburgh, waarin hij zijn plannen voor dat stimuleringsprogramma met de naam 'Build Back Better' waarschijnlijk uit de doeken zal doen.

Verder komen er nog andere macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten en Europa, waaronder over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector. Ook uit China staan cijfers over de economische activiteit op de rol. Daarnaast is er informatie over bijvoorbeeld de winkelverkopen en werkloosheid in Duitsland en de inflatie en het consumentenvertrouwen in de eurozone. Qua bedrijfsresultaten is het vrij rustig.