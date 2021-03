Nigel Farage adviseur bij Nederlandse 'duurzame investeerder' DGB

HARDENBERG (ANP) - Nigel Farage, het boegbeeld van de Britse brexitbeweging, gaat aan de slag bij het Nederlandse bedrijf Dutch Green Business (DGB), dat zich bezighoudt met investeringen in duurzame projecten zoals herbebossing om CO2-uitstoot te compenseren. Farage wordt adviseur en woordvoerder van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde DGB. Het is zijn eerste commerciële functie sinds Farage onlangs de actieve politiek verliet.

"Als adviseur voor de raad van bestuur is het de rol van Nigel om introducties met politici en bedrijfsleiders in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld te vergemakkelijken. Als woordvoerder van het bedrijf zal Nigel helpen om de focus van Dutch Green op het bevorderen van natuurbehoud met behulp van innovatieve koolstofcompensatieschema's onder de aandacht te brengen van het publiek, beleggers, overheden en andere belanghebbenden", aldus een verklaring.

Farage was een van de oprichters van de UK Independence Party (UKIP) en was leider van UKIP van 2006 tot 2009 en van 2010 tot 2016. Vervolgens werd hij leider van de Brexit Party. Farage was ook lid van het Europees Parlement van 1999 tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020.