Werkzaamheden bij loskrijgen containerschip Suezkanaal gaan door

CAÏRO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De werkzaamheden om het vastgelopen containerschip de Ever Given in het Suezkanaal los te krijgen gaan onverminderd door, met zelfs enige vooruitgang. Met behulp van sleepboten kon het enorme schip iets in beweging worden gebracht en de scheepsschroeven zijn door baggeraars vrijgemaakt uit de modder in het Suezkanaal.

De baggerwerkzaamheden gaan zondagmiddag verder. Daarna wordt weer geprobeerd om het schip los te trekken, met de hulp van nog meer sleepboten. Er zijn nu elf sleepboten bezig met het schip en het Nederlandse Smit Salvage, onderdeel van maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis, komt zondag met nog twee zwaardere sleepboten om de Ever Given vlot te trekken. Naar verwachting worden zij zondagavond ingezet. Ook wordt met een hijskraan begonnen met het lossen van containers van het schip om zo gewicht te verminderen.

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Egyptische Suezkanaal en ligt dwars over de belangrijke waterweg voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping is er een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal. Volgens de Suez Canal Authority liggen er nu meer 320 vaartuigen te wachten, zoals containerschepen en olietankers.

Omzeilen

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel gaat via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd. Als de blokkade lange tijd gaat duren kan dat dus grote gevolgen voor de wereldhandel gaan krijgen, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie.

Om de blokkade van het Suezkanaal te omzeilen kiezen rederijen er inmiddels voor om schepen rond Afrika via Kaap de Goede Hoop te laten varen. Het gaat bijvoorbeeld om containervervoerders Maersk en CMA CGM. Er wordt verwacht dat steeds meer schepen die veel langere vaarroute zullen gaan nemen als de blokkade van het Suezkanaal nog langer voortduurt, ondanks de extra kosten voor bijvoorbeeld brandstof die daarmee gemoeid zijn.