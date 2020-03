Geen plannen Europese Commissie voor eigen corona-lening

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN/DPA) - De Europese Commissie heeft geen plannen om zelf een lening uit te geven om de maatregelen vanwege het coronavirus te kunnen bekostigen. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd. "Er zijn duidelijke wettelijke grenzen, dat is niet het plan. Daaraan werken we niet."

Von der Leyen reageerde met haar uitspraken op berichtgeving van het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Dat had geschreven dat de Europese Commissie met eigen 'staatsobligaties' zou willen komen om de werkloosheidsuitkeringen van lidstaten tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Die coronalening zou een voorloper worden van de veelbesproken 'eurobonds'.

Die eurobonds, een door de eurolanden gezamenlijk uitgegeven schatkistpapier, zijn inzet van een hoog oplopende ruzie binnen de Europese Unie. Met name Italië, Spanje en Frankrijk willen dat de Europese Unie geld ophaalt om lidstaten steun te bieden nu ze veel geld moeten uittrekken om de economische gevolgen van de coronacrisis te bezweren. Nederland is daarbij de belangrijkste dwarsligger, al heeft Duitsland ook zijn bedenkingen.

Van der Leyen begrijpt die bedenkingen. Volgens haar is aansprakelijkheid de belangrijkste zorg van Nederland en Duitsland. Tegelijkertijd maakt ze zich zorgen over de toenemende economische kloof in de EU. "Het doel van Europa was toch altijd dat we economisch samenwerken."