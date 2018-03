Verlies RoodMicrotec kleiner dan gedacht



ZWOLLE (AFN) - Het nettoverlies van RoodMicrotec over 2017 is kleiner dan eerder gemeld. De toeleverancier aan de chipindustrie meldde woensdag bij publicatie van zijn jaarverslag dat het verlies uit is gekomen op 44.000 euro tegenover het negatieve resultaat van bijna 400.000 euro dat begin deze maand werd gemeld op basis van nog niet gecontroleerde cijfers.



Het verlies is lager dan een jaar eerder, toen onder de streep een min van 1,6 miljoen euro werd genoteerd. Het bedrijf was het afgelopen jaar onder meer vier ton kwijt aan een vertrekregeling voor oud-topman en voormalig adviseur Philip Nijenhuis. De omzet ging vorig jaar met 16 procent omhoog tot 12,1 miljoen euro.





