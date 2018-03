Fors verlies Avantium door oplopende kosten

Gepubliceerd op | Views: 960

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft het afgelopen jaar een fors verlies in de boeken gezet. De ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic zag zijn operationele uitgaven flink oplopen door onder meer hogere ontwikkelkosten.

Het nettoverlies kwam uit op 16,8 miljoen euro. Een jaar eerder werd nog een winst van 38 miljoen euro genoteerd, maar dat had voor een groot deel te maken met een eenmalige boekhoudkundige meevaller van bijna 49 miljoen euro door het aangaan van een samenwerking met de Duitse chemiereus BASF.

Avantium wil samen met BASF een fabriek bouwen voor de ontwikkeling van het duurzame plastic PEF. Eerder dit jaar werd al bekend dat de voltooiing van die fabriek een stuk langer op zich gaat duren. Volgens Avantium zijn dat soort tegenvallers in dit ontwikkelstadium niet ongebruikelijk.

Het bedrijf verdient op dit moment nog uitsluitend geld met catalysatoren. De totale omzet steeg in 2017 van 10,5 miljoen tot 12,6 miljoen euro. De groei in 2018 zal wat lager uitpakken door gepland onderhoud aan het laboratorium in Amsterdam.