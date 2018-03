Europese beurzen sluiten verdeeld

Gepubliceerd op | Views: 540 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten. De Amsterdamse beurs eindigde met een kleine winst. Chipbedrijven behoorden tot de grootste verliezers. Daarmee volgden ze het voorbeeld van Amerikaanse sectorgenoten. Ook de aanhoudende vrees voor een handelsconflict drukte het sentiment onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot na een wisselvallige handelssessie uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 527,00 punten. De MidKap zakte 0,8 procent tot 780,49 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent. Frankfurt daalde 0,3 procent.

Chipmachinemaker ASML was met een min van 4,5 procent de grootste verliezer onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Bij de middelgrote fondsen stonden de sectorgenoten ASMI en Besi onderaan met minnen tot 5,1 procent. Elders in Europa hadden chipbedrijven het ook moeilijk. Dialog Semiconductor zakte in Frankfurt 13 procent en STMicroelectronics verloor in Parijs 5,4 procent.

Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever eindigde bovenaan in de AEX met een winst van 4,3 procent, gestuwd door een adviesverhoging door UBS. Ook andere zogenoemde defensieve aandelen, die doorgaans stabieler presteren dan de markt als geheel, zoals Heineken, KPN en Ahold Delhaize deden het goed.

Shell verloor 1,1 procent. Het olie- en gasbedrijf liet weten aangifte te hebben gedaan tegen een oud-bestuurder. Gemalto won 0,5 procent. Het Franse technologiebedrijf Thales heeft formeel zijn bod gelanceerd op alle aandelen van de digitaal beveiliger.

TomTom

Navigatiespecialist TomTom was bij de middelgrote bedrijven de grootste stijger met een winst van dik 10 procent na berichten over een mogelijke verkoop van het Amsterdamse bedrijf. Bij de kleinere bedrijven steeg Kiadis Pharma 5,5 procent. Het biotechnologiebedrijf liet weten op schema te liggen met de aanvraag van een toelatingsvergunning voor zijn middel ATIR101.

In Londen maakte Shire een koerssprong van 14 procent. Het Japanse farmaceutische concern Takeda bevestigde interesse te hebben in een overname van zijn Ierse branchegenoot.

De euro was 1,2349 dollar waard, tegen 1,2405 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 63,97 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,07 dollar per vat.