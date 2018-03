Rechter haalt streep door beslagen Cofco

Gepubliceerd op | Views: 483

ROTTERDAM (AFN) - De beslagen van de Chinese eigenaar van graanhandelaar Nidera op de vroegere eigenaren van het van oorsprong Nederlandse handelshuis zijn opgeheven. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten.

Het gaat om een boekhoudfraudezaak in Brazilië, die aan het licht kwam vlak voordat Nidera volledig in handen van de Chinezen kwam. Cofco had al sinds 2014 een meerderheidsbelang in Nidera, maar de resterende aandelen gingen pas begin vorig jaar over. De Chinezen eisen nu een schadevergoeding van minimaal 550 miljoen dollar en hadden om die claim kracht bij te zetten al voor 288 miljoen dollar beslag gelegd op vastgoed en bedrijven.

De rechter vindt evenwel dat het niet aannemelijk is dat Cofco een vordering heeft die hoger is dan de 187,5 miljoen dollar aan zekerheid, waarover het al beschikt. Ook zou Cofco zijn vordering, waarvan een berekening ontbreekt, op geen enkele wijze inzichtelijk hebben gemaakt.

Cygne

Nidera werd in 1920 opgericht in Rotterdam door de families Salzer Levi, Drake en Mayer-Wolf. Voor de komst van Cofco was het bedrijf van Cygne, waarvan Swansea enig aandeelhouder is. Swansea was daarom de partij die in dit kort geding tegenover Cofco in de rechtszaal stond.

,,Er is nog een lange weg te gaan, maar dit is een belangrijke eerste overwinning. We zien het verdere verloop van de arbitrage met vertrouwen tegemoet'', verklaart een woordvoerder van Cygne. Bij de International Chamber of Commerce (ICC) is inmiddels een arbitrage gestart die op termijn duidelijkheid moet geven over Cofco's claims en aantijgingen.