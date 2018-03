Aanstaande woningverkopen VS gestegen

Gepubliceerd op | Views: 278 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het aantal in behandeling genomen woningverkopen in de Verenigde Staten is in februari met 2 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging met 2 procent. In januari gingen deze aanstaande of voorlopige huizenverkopen nog met 4,7 procent omlaag.