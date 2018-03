'Wall Street opent licht hoger'

Gepubliceerd op | Views: 377

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York staan woensdag voor een licht hogere opening, geholpen door voorzichtig herstel in de techsector. Een dag eerder waren nog stevige minnen te zien op Wall Street door zware koersverliezen onder techfondsen. Beleggers verwerken daarnaast cijfers over de Amerikaanse economie en wat bedrijfsresultaten.

De techsector stond onder druk door de vrees voor strengere regelgeving vanwege het privacyschandaal bij Facebook. Inmiddels hebben drie gebruikers van Facebook een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf over schending van privacy. Facebook kondigde aan zijn privacy-instellingen beter zichtbaar te maken waardoor gebruikers meer controle krijgen over persoonlijke informatie en het makkelijker wordt om gegevens te verwijderen. Facebook lijkt een positief begin van de handel te krijgen.

Tesla staat ook in de belangstelling. Vorige week was er een dodelijk ongeluk met een Tesla in Californië. Volgens de maker van elektrische auto's is nog onduidelijk of het systeem voor deels autonoom rijden aanstond en wat de oorzaak is. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de crash. Daarnaast kreeg Tesla een verlaging van de kredietwaardigheid door Moody's aan de broek door zorgen over de productie en liquiditeit.

BlackBerry

Verder zijn er kwartaalcijfers van technologiebedrijf BlackBerry die beter waren dan verwacht. Voorbeurs staat het aandeel flink hoger. Dat geldt ook voor drogisterijketen Walgreens Boots Alliance die eveneens meevallende resultaten en verwachtingen naar buiten bracht. Sport- en yogakledingmaker Lululemon Athletica staat ook voor een koerssprong dankzij positieve cijfers.

Op macro-economisch gebied werd een nieuwe raming gepubliceerd over de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal. De groei bedroeg 2,9 procent op jaarbasis. Bij een eerdere schatting was dat nog 2,5 procent. Tevens zijn er cijfers over de groothandelsvoorraden en de voorlopige woningverkoop in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag uiteindelijk 1,4 procent lager op 23.857,71 punten. De brede S&P 500 verloor 1,7 procent tot 2612,62 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 2,9 procent in tot 7008,81 punten.