Gepubliceerd op | Views: 882

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - ING heeft zich achter een reddingsplan van grondstoffenhandelaar Noble Group geschaard. Dat heeft Noble laten weten. Het Nederlandse concern is een belangrijke financier van het bedrijf uit Hongkong.

Noble heeft nu meer dan de helft van de belangrijkste schuldeisers achter zich staan. Dat moet uiteindelijk driekwart worden, gemeten naar uitgeleende bedragen. De aandeelhouders van Noble moeten nog wel worden overtuigd.

Noble verkeert al geruime tijd in de problemen door verliezen, afschrijvingen en controverses over de boekhouding. Daardoor heeft het concern de afgelopen jaren miljarden verloren.

Het reddingsplan voorziet in het omzetten van schulden in aandelen. Daardoor verwatert het belang van de huidige aandeelhouders, waarvan desondanks een meerderheid moet instemmen. Noble is met het plan op de proppen gekomen om een faillissement af te wenden.