Farmaceut Takeda aast op branchegenoot Shire

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse farmaceut Takeda heeft zijn zinnen gezet op de Ierse branchegenoot Shire. De Japanners bevestigden woensdag een bod op Shire te overwegen. Dat zorgde voor een stevige koersreactie. Het aandeel Shire schoot in Londen bijna een kwart omhoog.

Volgens de Japanners is het proces nog in de beginfase en is het geenszins zeker of overeenstemming wordt bereikt. De Japanners hebben ook nog niet met de leiding van Shire gesproken.

Takeda zou er alles aan gelegen zijn om zijn medicijnenportfolio te versterken en dan met name buiten de eigen landsgrenzen. Een aankoop van Shire zou de positie op het gebied van middelen tegen kanker, gastro-intestinale aandoeningen en aandoeningen aan het zenuwstelsel verbeteren.

Novartis

Overnameperikelen zijn de sector overigens niet vreemd. De Zwitserse farmaceut Novartis verkocht eerder deze week zijn belang in het samenwerkingsverband op het gebied van consumentenzorg aan het Britse GlaxoSmithKline (GSK) voor 13 miljard dollar.

Takeda gaf vorig jaar nog aan het nodige geld op de plank te hebben liggen voor verdere deals, nadat het krap 5 miljard dollar betaalde voor het Amerikaanse biotechbedrijf Ariad.