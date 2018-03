Melrose belooft GKN Brits te houden

Gepubliceerd op | Views: 220

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Melrose belooft zich langdurig in te zullen zetten voor een Britse toekomst voor zijn overnameprooi GKN. Het moederbedrijf van Fokker is onderwerp van een felle overnamestrijd. Ook de Amerikaanse auto-onderdelenfabrikant Dana dingt naar een deel van GKN.

Binnen de Britse politiek leven zorgen over de overnamepoging van Melrose. De regering eiste garanties dat GKN in het Verenigd Koninkrijk blijft, met het oog op de opdrachten die de luchtvaarttak voor defensie uitvoert. Daarop beloofde Melrose het hoofdkantoor van GKN de komende vijf jaar binnen de landsgrenzen te houden. De investeerder zegt ook toe zichzelf niet te verkopen als het GKN weet te bemachtigen.

Het vijandelijke overnamebod van Melrose bedraagt in totaal 8,3 miljard pond, omgerekend een kleine 9,5 miljard euro. Uiterlijk donderdag kunnen aandeelhouders beslissen of ze op dit bod ingaan. GKN zelf mikt ondertussen op een deal met Dana, dat in totaal 6,1 miljard dollar overheeft voor de divisie voor aandrijflijnen.