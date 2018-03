Bouman Industries geeft lening uit op NPEX

Gepubliceerd op | Views: 240 | Onderwerpen: Mathijs Bouman

AMSTERDAM (AFN) - Het Nederlandse machinebouwbedrijf Bouman Industries geeft voor maximaal 2,5 miljoen euro aan obligaties uit op handelsplatform NPEX. Het gaat om leningen van zes jaar met een rente van 7 procent.

Bij een eerdere lening via NPEX bedroeg de rente 5,8 procent. Het bedrijf uit Almelo gebruikt de opbrengst voor het aflossen van een lening en versterking van het werkkapitaal. In 2017 boekte het bedrijf een omzet van 12 miljoen euro en een rendement van 13 procent. In 2018 wordt een omzet van 15 miljoen euro verwacht, terwijl het rendement eveneens stijgt. In 2020 zullen verkopen naar verwachting uitkomen op 20 miljoen euro.

Bouman levert onder meer aan de chipindustrie, luchtvaart, medische sector en milieubedrijven.