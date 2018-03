Damrak doet stap terug

Inderdaad ja, ik vraag me af op welk punt instanties en overheden gaan ingrijpen. Particuliere beleggers verdienen weinig of verliezen geld. Je loopt constant achter de beweging aan, tegen dat jij kan handelen ben je te laat. Banken, flashtraders en shortende partijen verdienen al het geld. Algoritmes sturen de markt, als het regent in de States druppelt het hier. Het is alsof de Europese beurs geen eigen mening heeft. We hebben echt goed presterende bedrijven met goeie cijfers en vooruitzichten. Maar als de Us indexen zakken gaan we gezellig mee. Er gebeurt tegenwoordig meer pre en aftermarket dan tijdens. Grote bewegingen terwijl de markt dicht is voor de particuliere belegger een ramp. Hij stond er bij en keek er naar. Koersen worden gedrukt of gepompt naargelang het belang van de grootste partij. De logica is soms ver zoek in de markt. Het is een aaneengekoppelde hypernerveus marktje geworden. Het probleem is dat diezelfde mensen die hier moeten reguleren worden tegengewerkt of mee aan de pot likken denk ik.