Ondertussen bouwt de CEO een ENORM pensioen op.

Zijn jaarsalaris is echt buiten proporties! en zo goed presteert Unilever nu ook weer niet.



Miljoenen sleept Polman naar binnen op de verkoop van levensmiddelen. Hij staat volgens mij op nr. 2 van de meest verdienende CEO's in Europa.



Hij moest zich schamen.



Ik hoorde pas dat hij 269x meer verdiend dan de gemiddelde werknemer.

De topman van ABN Amro verdiend slecht 9x meer het salaris van een gemiddelde werknemer.



Het is geen Polman, maar PLUKMAN.