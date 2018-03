Preferente aandelen Unilever uit de lucht

Gepubliceerd op | Views: 1.455

AMSTERDAM (AFN) - Unilever heeft weer verdere stappen gezet met het vereenvoudigen van zijn kapitaalstructuur. Het bedrijf maakte bekend dat de nog uitstaande preferente aandelen op 5 april worden geschrapt.

Unilever maakte eerder al bekend een uitrookprocedure te beginnen om die niet aangemelde stukken te verwerven. Het levensmiddelenconcern deed in oktober een bod op de stukken. Circa 99 procent van de aandelen met een rendement van 6 procent en 7 procent was destijds aangemeld. De resterende effecten moeten nu van de Ondernemingskamer in Amsterdam ook worden aangemeld bij Unilever.

De prijs die Unilever betaalt ligt gelijk aan het bod van 11 oktober vorig jaar.