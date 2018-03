Topman De Vries dit jaar weg bij MKB Nedsense

Gepubliceerd op | Views: 854

BUSSUM (AFN) - Peter Paul de Vries vertrekt mogelijk in de loop van dit jaar als topman bij MKB Nedsense. Dan moet er een nieuwe manager en wellicht ook een nieuw bestuur komen voor de investeringsmaatschappij voor mkb-bedrijven. Het omvormingsproces is in volle gang, aldus het bedrijf in een verklaring.

De Vries geeft nu naast MKB Nedsense ook leiding aan Value8, dat een meerderheidsbelang heeft in MKB Nedsense. Op termijn wil MKB Nedsense investeren in meer bedrijven in bijvoorbeeld de food- en horecasectoren. Die nieuwe investeringen zullen deels bekostigd kunnen worden door de verkoop van meer aandelen, waardoor het belang van Value8 in MKB Nedsense zal afnemen tot onder de 50 procent.

MKB Nedsense geeft aan eind april met de jaarcijfers te komen, maar die eerder te publiceren als dat mogelijk is. De accountant is nog bezig met de controle van de cijfers, geeft het investeringsfonds aan. Als de jaarcijfers er zijn wordt ook de definitieve waardering bepaald van de drie bedrijven die eind vorig jaar van Value8 naar MKB Nedsense zijn overgeheveld.