'Lager begin Amsterdamse beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk met verlies. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters lager openen. De verkoopgolf onder Amerikaanse technologiebedrijven lijkt ook onder Europese branchegenoten te worden voortgezet. De vrees voor een handelsconflict zorgt eveneens voor terughoudendheid.

Aan het overnamefront lanceerde het Franse technologiebedrijf Thales formeel zijn bod op alle aandelen van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto. Het bod bedraagt 51 euro per aandeel (cum dividend) in contanten. De aanmeldperiode loopt tot 6 juni. Thales betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto.

Fietsenbedrijf Accell Group kondigde aan de Amerikaanse mobiele fietsenbezorger Beeline Bikes over te nemen. Accell had al een minderheidsbelang in Beeline Bikes en neemt nu het bedrijf volledig over. Er werden geen financiële details gemeld.

Kiadis Pharma

Kiadis Pharma liet weten op schema te liggen met de aanvraag van een toelatingsvergunning voor het kandidaat-medicijn ATIR101, dat gebruikt wordt bij de behandeling van leukemiepatiënten die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan. De biotechnoloog heeft vragen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) binnen de gestelde termijn beantwoord.

De Europese beurzen sloten dinsdag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,4 procent tot 525,76 punten en de MidKap steeg 1 procent tot 786,38 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,6 procent aan.

New York

De beurzen in New York gingen daarentegen onderuit. De Dow-Jonesindex sloot 1,4 procent lager op 23.857,71 punten. De brede S&P 500 verloor 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq leverde zelfs 2,9 procent in.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,2404 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 64,70 dollar. Brentolie zakte 0,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,63 dollar per vat.