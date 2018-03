Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: Verenigde Staten

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenbedrijf Accell Group neemt de Amerikaanse mobiele fietsenbezorger Beeline Bikes over. Accell had al een minderheidsbelang in Beeline Bikes en neemt nu het bedrijf volledig over. Er werden geen financiële details gemeld.

Beeline Bikes werd vijf jaar geleden opgericht in Silicon Valley en bezorgt na een online aankoop fietsen rijklaar aan huis. Beeline Bikes krijgt direct toegang tot de merken en middelen van Accell in Noord-Amerika en er is de mogelijkheid om Beeline Bikes naar Europa te brengen.

Volgens Accell sluit de acquisitie naadloos aan op de strategie om mobiele dienstverlening voor fietsen aan te bieden als onderdeel van de consumentgerichte omnichannel aanpak.