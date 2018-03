FNG neigt naar Belgisch hoofdkantoor

Gepubliceerd op | Views: 350 | Onderwerpen: België

ZOETERMEER (AFN) - Kledingbedrijf FNG wil terug naar België. Het bedrijf denkt erover om zijn hoofdkantoor officieel naar Mechelen te verplaatsen. Daarvandaan wordt de onderneming, dat eigenaar is van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, al grotendeels geleid.

Bovendien komen de meeste investeerders uit België. FNG werd in 2016 Nederlands toen het Miss Etam, dat een Nederlandse beursnotering had, overnam. Na een eventuele verplaatsing naar België wil FMG wel aan de Amsterdamse beurs genoteerd blijven. Daarnaast wil het bedrijf in de toekomst een notering op de Beurs in Brussel aanvragen.

Onlangs liet topman Dieter Penninckx al weten zijn Belgische merk Brantano flink te willen uitbouwen.