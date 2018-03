Gepubliceerd op | Views: 939

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma ligt op schema met de aanvraag van een toelatingsvergunning voor het kandidaat-medicijn ATIR101. De biotechnoloog heeft vragen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) binnen de gestelde termijn beantwoord.

Volgens topman Arthur Lahr blijft het schema voor de goedkeuring van ATIR101, dat gebruikt wordt bij de behandeling van leukemiepatiënten die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, gelijk. In de laatste maanden van dit jaar verwacht Kiadis een positieve beoordeling van het EMA, gevolgd door voorlopige goedkeuring van de Europese Commissie in het eerste kwartaal van volgend jaar. ATIR101 zou dan in de tweede helft van 2019 op de markt gebracht kunnen worden.