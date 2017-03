Ook Wall Street noteert hoger

Gepubliceerd op | Views: 43

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden dinsdag halverwege de sessie op winst. Net als in Europa veerden de graadmeters op Wall Street op na publicatie van een veel beter dan verwacht cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Ook de stijgende olieprijzen gaven de handel een duwtje in de rug.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 20.667 punten. De bredere S&P 500-index steeg eveneens 0,6 procent naar, 2355 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij met 5866 punten.

Snap was een opvallende verliezer. Het bedrijf achter de populaire app Snapchat speelde bijna 4 procent kwijt, nadat Facebook (plus 0,8 procent) met een nieuwe fototoepassing kwam die erg lijkt op wat Snapchat doet. Met Facebook Stories kunnen gebruikers voortaan foto's en filmpjes delen, die na 24 uur weer verdwijnen. Eerder kregen Instagram en WhatsApp, die eigendom zijn van Facebook, ook al dergelijke functies.

Stijgers

De grote banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase behoorden tot de sterkste stijgers in de Dow, met plussen tot 1,6 procent. Oliegerelateerde aandelen deden het in die lijst eveneens goed.

Darden Restaurants noteerde verder ruim 8 procent hoger. Het moederbedrijf van de ketens Olive Garden en LongHorn Steakhouse neemt voor 780 miljoen dollar Cheddar's Scratch Kitchen over.

Opschroeven

Ook was er aandacht voor diverse autobouwers. Maker van elektrische wagens Tesla won circa 3 procent, na een melding dat het Chinese internetbedrijf Tencent voor 1,8 miljard dollar een belang van 5 procent in het bedrijf heeft genomen. General Motors werd eveneens zo'n 3 procent hoger gezet, na berichten dat een activistische belegger druk uitvoert op het bedrijf om zijn waarde voor aandeelhouders op te schroeven.

Verder stond Ford (plus 2,2 procent) in de belangstelling. Het bedrijf heeft aangekondigd 1,2 miljard dollar te investeren in drie fabrieken in Michigan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 48,46 dollar en die van Brentolie klom 1,2 procent, tot 51,38 dollar per vat. De euro noteerde 1,0830 dollar, tegen 1,0854 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.